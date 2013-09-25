Глава Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота Optimus

Создатели робота рассказали о его способностях.

Глава американской технологической компании Tesla Илон Маск представил прототип человекоподобного робота под названием Optimus. Известно, что новинка обойдется покупателям в 20 тысяч долларов. Разработчики продемонстрировали возможности своего изобретения на публичном мероприятии. Optimus пока что выполнен в виде тестового прототипа, без внешнего корпуса. Он успешно вышел на сцену к зрителям, помахал им, а затем даже станцевал.

Я думаю, что Optimus будет невероятным через пять или десять лет, просто сногсшибательным. Илон Маск, глава Tesla

Илон Маск рассказал о том, что робот был разработан в феврале 2022 года. Ранее в социальных сетях появлялись ролики с ним, в котором техническая новинка компании самостоятельно выполняет простые задачи, такие как перенос коробок, полив цветов, подъем металлических прутьев на заводе в Калифорнии. Текущий образец близок к тому, что предприятие планирует выпустить в серийное производство.

Американец вживил ключ от Tesla себе в руку, чтобы никогда его не потерять.

Фото и видео: Tesla