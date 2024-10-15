В Болгарии депутаты преодолели вето президента на закон о правах "Лукойла"

Во время дебатов в парламенте позицию президента защищала оппозиция из меньшинства.

Депутаты Народного собрания Болгарии большинством голосов отклонили вето президента Румена Радева на закон, ограничивший права российской компании "Лукойл". Официальная трансляция заседания велась на сайте парламента. Известно, что ранее глава государства вернул на рассмотрение документ об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и продуктами ее переработки. Фактически текст вводил внешнее управление над активами компании "Лукойл". Депутаты правящего большинства (128 человек) отклонили вето, а еще 59 депутатов поддержали позицию лидера страны.

Ранее Румен Радев определил, что принятые изменения подрывают правопорядок в Болгарии. По его словам, пункты документа противоречат основным европейским правовым нормам и создают высокий риск для государственных финансов. Эксперт уточнил, что по совокупности поправок закон, принятый парламентом от седьмого ноября, на практике предусматривает косвенную национализацию активов иностранного предприятия с возможностью их последующей передачи неопределенному количеству третьих лиц. В свою очередь это открывает путь к произволу и злоупотреблениями, а также нарушает конституционные принципы.

Теперь одобренный правящим большинством законопроект вводит на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл нефтохим Бургас" пост особого торгового управляющего. С момента назначения представителя действующее руководство компании, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения, а также распоряжаться акциями и денежными средствами. Принятый закон вступит в силу на территории Болгарии после официальной публикации. Это произойдет в течение рабочей недели.

МЭА: cанкции против "Роснефти" и "Лукойла" создают риски, выходящие за пределы РФ.

Фото: pxhere.com