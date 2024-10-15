МЭА: cанкции против "Роснефти" и "Лукойла" создают риски, выходящие за пределы РФ

В отчете указаны риски для мировых энергетических рынков.

Введение западными странами санкционного давления против ПАО "НК "Роснефть" и ПАО "Лукойл" создает риски для стабильности мировых энергетических рынков.Речь идет о том, что угрозы выходят далеко за пределы Российской Федерации. Соответствующие сведения приведены в ноябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

До тех пор, пока не появятся дополнительные подробности о мерах по обеспечению соблюдения и возможных обходных путях, мы сохраняем наш прогноз добычи сырой нефти в России без изменений на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но отмечаем значительный риск снижения перспектив. текст отчета

Аналитики считают, что ограничительные и запрещающие меры в отношении двух ключевых игроков отечественной нефтяной отрасли уже приводят к операционным сбоям и усилению напряженности на внешних рынках. Речь идет о том, что представители "Лукойла" объявили публично форс-мажор на месторождении "Западная Курна - 2" в Ираке после того, как власти государства заморозили денежные средства и переводы нефти у компании. Эта точка имеет мощность в 480 тысяч баррелей ежесуточно. Параллельно с этой ситуацией национальное правительство Болгарии инициировало национализацию принадлежащего "Лукойлу" НПЗ в Бургасе. С учетом потенциальных последствий для румынского НПЗ Petrotel, этот сценарий развития ситуации может сказаться на дальнейшей ужесточении проблемы, фиксирующейся на восточноевропейских рынках нефтепродуктов.

В Румынии заявили, что не будут просить об отсрочке санкций против "Лукойла".

Фото: pxhere.com