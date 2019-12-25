В Румынии заявили, что не будут просить об отсрочке санкций против "Лукойла"

Богдан Иван сообщил о сохранении санкций в отношении российской компании и стремлении обеспечить Румынии непрерывные поставки нефти.

Власти из Бухареста будут твердо применять санкции, введенные американской администрацией против российской компании "Лукойл", поэтому не планирует просить об отсрочке вступления этих санкций в силу 21 ноября. Соответствующее заявление через социальные сети сделал министр по энергетическим вопросам Румынии Богдан Иван. Иностранный чиновник заметил, что вместе с коллегами продолжает работу над формированием такого законодательства, которое обеспечило бы полное соблюдение режима западных санкций, но также и сохраняло непрерывность нефтепереработки на НПЗ Petrotel в Плоешти, сбыта энергетических ресурсов и не поставило бы снабжение национального топливного рынка под угрозу.

Мы защищаем энергетическую безопасность Румынии и строго применяем международные санкции в отношении "Лукойла"... Я четко заявляю: я не буду просить о продлении срока 21 ноября, установленного американскими властями. Богдан Иван, министр по энергетике Румынии

Румынский министр по энергетике добавил, что его страна должна взять под контроль местную компанию "Лукойл" для того, чтобы гарантировать полное применение международных мер, сохранить рабочие места для пяти тысяч сотрудников и обеспечить стабильность и безопасность национальной энергетической системы в Европе.

Напомним, что сейчас компании "Лукойл" в Румынии принадлежит НПЗ Petrotel в городе Плоешть, а также около 300 бензозаправочных станций.

США не дадут лицензию Gunvor до завершения конфликта на Украине.

