Минфин США назвал компанию "марионеткой Кремля".

Американское министерство по финансам не выдаст компании Gunvor лицензию на ведение бизнеса до того момента, пока боевые действия на Украине не завершатся. Соответствующее заявление сделали чиновники из Вашингтона через социальные сети. Известно, что ранее российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ собиралась продать иностранному предприятию Gunvor свои зарубежные активы.

Президент Трамп ясно дал понять, что СВО должна прекратиться немедленно. Пока Путин продолжает бессмысленные убийства, марионетка Кремля, Gunvor, никогда не получит лицензию на деятельность и получение прибыли. пост Минфина США

Позднее пресс-служба Gunvor сообщила общественности, что компания отзывает предложение о покупке активов ЛУКОЙЛа. Напомним, что 22 октября Белый дом ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа и "Роснефти". А 30 октября ЛУКОЙЛ принял предложение трейдера Gunvor о приобретении иностранных активов, принадлежащих фирме LUKOIL International GmbH. Акции "Лукойла" лидируют в падении среди "голубых фишек" на открытии утренних фондовых торгов в России. Они потеряли более четырех процентов. К 7:20 утра по московскому времени акции "Лукойла" падают в цене на 3,11 процентов, относительно предыдущего открытия, до 5284 рубля.

Фото: pxhere.com