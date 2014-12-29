Reuters: Индия возобновила закупки российской нефти

Индия возобновила закупки российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации источника, государственная корпорация Indian Oil Corp закупила пять партий российской нефти с доставкой в декабре нынешнего года. Общий объем новых закупок нефти у РФ составляет 3,5 млн баррелей. Также сообщается, что российские углеводороды будут доставлены на восточное побережье Индии поставщиками, на которых не распространяются западные санкции.
В Reuters напомнили о словах директора Indian Oil по финансам Ануджи Джайна. По его словам, корпорация не намерена отказываться полностью от закупок российской нефти. Он подчеркнул, что закупки будут продолжаться у поставщиков, на которых не распространяются санкции.
Ранее Трамп заявил, что Индия больше не будет покупать нефть у России.
Фото: pxhere.com
