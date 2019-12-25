  1. Главная
Сегодня, 7:22
Трамп: Индия больше не будет покупать нефть у России

Президент США отметил, что намерен добиться того же в переговорах с Китаем.

Индия больше не будет покупать нефть у России. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер отметил, что обсуждал этот вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам Трампа, Моди заверил его в том, что Индия не будет покупать российскую нефть. Президент США отметил, что намерен добиться того же в переговорах с Китаем.

Это началось. Невозможно это сделать немедленно, есть некоторый процесс. Но этот процесс скоро завершится.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Песков отказался комментировать заявления Трампа о Путине.

