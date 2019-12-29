В Bloomberg назвали особенности президентства Путина

К 20-летию пребывания Владимира Путина у власти журналисты вспомнили основные достижения президента.

Журналисты издания Bloomberg назвали основные достижения президентских сроков Владимира Путина. В частности, за время пребывания Путина у власти РФ смогла восстановить влияние, потерянное после распада СССР: укрепила связи с Китаем, присоединила Крым, поменяла ситуацию в Сирии, а также продала вооружения стране-члену НАТО – Турции.

В агентстве отмечают, что благодаря влиянию Путина удалось задать тон саммиту "нормандской четверки", состоявшемуся в Париже в начале декабря. Кроме того, главным достижением президента РФ журналисты назвали способность увеличивать геополитическое влияние при небольшом "оборонном" бюджете.

Ранее мы сообщали о том, что немцы назвали наиболее значимых политиков в 2020 году и вспомнили Путина.

Видео: Большая пресс-конференция В.В. Путина