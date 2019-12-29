Немцы назвали наиболее значимых политиков в 2020 году и вспомнили Путина

Опрос был опубликован в газете Welt Am Sonntag.

Стало известно, кому немцы доверяют больше в решении глобальных вызовов. Опрос в издании Welt Am Sonntag провел институт YouGov. Выяснилось, что первые места в опрсое заняли канцлер ФРГ Ангела Меркель (22%), президент России Владимир Путин (20%) и лидер Франции Эмманюэль Макрон (19%).

В пятерку вошли президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом почти треть (29%) респондентов считает, что поиск ответов на текущие вызовы не удастся завершить никому.

Ранее мы сообщали о том, что Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия.

Видео: YouTube / Russia Insight, Citizen