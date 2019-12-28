Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

В топ попали 50 мировых деятелей.

Financial Times включила Путина в список из 50 знаковых фигур десятилетия. В топ вошли также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Григорий Родченков, глава КНР Си Цзиньпин, предприниматель Тим Кук и изобретатель Илон Маск. По мнению журналистов, именно эти люди определили облик десятилетия.

В рейтинг попали 19 политических деятелей, 22 предпринимателя и 9 представителей спорта, культуры и науки. В нем есть канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. США представлены двумя главами Белого дома - Бараком Обамой и Дональдом Трампом, шпионом Эдвардом Сноуденом. Отмечен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Науку представляет лауреат Нобелевской премии из Пакистана Малала Юсуфзай, активист Джошуа Вонг из Гонконга. Отмечен продавец фруктами Мохаммед Буазизи, гибель которого в 2011 стала отправной точкой "арабской весны". Родченков уехал в 2016 году в США и стал информатором антидопингового агентства WADA. В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск. В сфере бизнеса отмечены глава Apple, руководитель Amazon, сооснователь Netflix, основатель Uber Трэвис Каланик, главы Tesla и Alibaba.

Ранее Piter.tv писал о том, что Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Европы.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/ SHOWTIME, CNN_1