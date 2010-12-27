Председатель Евросоюза рассказал о целях своей работы на занимаемой должности.

Уходящий с поста главы Евросовета Дональд Туск назвал Россию "стратегической проблемой" Европы. По сведениям Financial Times дипломат не считает Москву "партнером". Спикер добавил, что практически каждую неделю ему приходилось напоминать об этом делегатам.

Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС об этом...Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме пошутил Туск

Иностранец считает своей главной задачей обеспечить сохранение единства ЕС. А политику Кремля он назвал "агрессивной" и "препятствующей" этому процессу. По мнению Туска, наложение санкций на страну все же дало позитивные результаты.

Напомним, что Туск покидает должность председателя Евросовета первого декабря. Его заменит премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЕС согласился отложить Brexit до 31 января.

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