Туск: ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

Страны приняли во внимание просьбу политиков из Великобритании.

Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января, теперь осталось только подписать документы. Об этом заявил через Twitter глава ЕС Дональд Туск.

Напомним, что Великобритания просила предоставить время для ратификации соглашения. Ранее срок был намечен на 31 октября, но политики не успели уложиться в норматив. В результате членам 27 государств пришлось одобрить задержку до конца января 2020 года.

Решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре добавил Туск

Ранее Piter.tv писал о том, что идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте.

Фото: Pixabay.com, Twitter/Donald Tusk

