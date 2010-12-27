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Туск: ЕС согласился отложить Brexit до 31 января
Сегодня, 12:56
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lesjasap

Туск: ЕС согласился отложить Brexit до 31 января

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Страны приняли во внимание просьбу политиков из Великобритании.

Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января, теперь осталось только подписать документы. Об этом заявил через Twitter глава ЕС Дональд Туск.

Напомним, что Великобритания просила предоставить время для ратификации соглашения. Ранее срок был намечен на 31 октября, но политики не успели уложиться в норматив. В результате членам 27 государств пришлось одобрить задержку до конца января 2020 года.

Решение будет официально оформлено согласно письменной процедуре

добавил Туск

Ранее Piter.tv писал о том, что идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте.

Фото: Pixabay.com, Twitter/Donald Tusk
 

Теги: brexit, брексит, дональд туск, евросоюз
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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