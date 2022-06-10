Переправа соединяет российской город и Хэйхэ.

В Благовещенске открыли первый автомобильный мост между Россией и Китаем. Известно, что теперь через реку Амур по международной трассе можно будет перевозить грузы. Переправа доходит от российского города до китайского Хэйхэ. Торжественная церемония состоялась в рамках телемоста из студий, расположенных в Москве, Владивостоке, Пекине, а также сами площадок в Хэйхэ и Благовещенске.

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Удаленное участие в мероприятии приняли полпред российского президента президента по Дальнему Востоку Юрий Трутнев, заместитель премьер-министра Государственного совета Китая Ху Чуньхуа, министр транспорта РФ Виталий Савельев, а также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Фото и видео: YouTube / Артем Могилев