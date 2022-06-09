Дворцовый мост разведут под музыку в честь 350-летия Петра I

Дворцовый мост в ночь с 9 на 10 июня будет разведен под классическую музыку в симфоническом исполнении. Об этом сообщил "Петербургский дневник".
Петербуржцы и гости города смогут услышать произведения Мусоргского, Глинки, Чайковского, Глазунова, Бородина. В конце традиционно прозвучит "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра.
Дворцовый мост разведут под музыку вне графика специально к 350-летию Петра Первого.
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Фото: Piter.tv
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