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Дворцовый мост разведут под музыку в честь 350-летия Петра I
Сегодня, 12:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Дворцовый мост разведут под музыку в честь 350-летия Петра I

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Дворцовый мост разведут под музыку вне графика специально к 350-летию Петра Первого.

Дворцовый мост в ночь с 9 на 10 июня будет разведен под классическую музыку в симфоническом исполнении. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Петербуржцы и гости города смогут услышать произведения Мусоргского, Глинки, Чайковского, Глазунова, Бородина. В конце традиционно прозвучит  "Гимн великому городу" Рейнгольда Глиэра.

Дворцовый мост разведут под музыку вне графика специально к 350-летию Петра Первого. 

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Фото: Piter.tv

Теги: дворцовый мост, петр первый
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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