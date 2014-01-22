10 мероприятий ко Дню рождения Петра I: выбор Piter.TV

9 июня в России будут отмечать день рождения первого императора Петра I. Центром празднования станет Петербург. Тематические мероприятия проходили в городе с начала 2022 года, однако самые масштабные развернутся вокруг юбилейной даты.

Piter.tv выбрал из праздничной программы 10 интересных событий, на которые стоит сходить.

9 июня

Театрализованный праздник "Потешная ассамблея" в фойе Театра марионеток им. Е.С. Деммени, 15:00 и 17:00

Гости мероприятия познакомятся с морской атрибутикой петровской эпохи, оружием морских боев. Также пройдет мастер-класс по изготовлению кораблика – ботика Петра I. Каждый участник этой театральной мастерской отправит свой кораблик в сказочное путешествие – спектакль о зарождении российского флота "Маленький Великий Петр", а затем будет приглашен на премьеру. Постановку представят 16 сентября 2022 года.

Сбор зрителей – у входа в театр, за 10 минут до открытия "Потешной ассамблеи". Стоимость билетов – 600 рублей. Мероприятие длится один час.

Фото: ВКонтакте / Театр марионеток им. Е. С. Деммени

Концерт "Петр I в музыке" в Эрмитажном театре, 19:00

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под руководством Народного артиста России Сергея Стадлера представит специальную программу. Частью концерта станут композиции, созданные Андре Гретри и Иоганном Себастьяном Бахом при жизни Петра I, а также сочинения, посвященные императору и Петербургу.

Продолжительность концерта составит 1 час 45 минут с одним антрактом.

Программа I отделения: Г. Корчмар "Рассвет на Неве-реке", И.-С. Бах Адажио ля минор, А. Гретри Увертюра к опере "Петр Великий", Г. Бибер Соната "Баталия", А. Лорцинг Увертюра к опере "Царь и плотник".

Во II отделении прозвучат следующие композиции: Р. Глиэр. "Гимн Великому городу" из балета "Медный всадник", М. Мусоргский. Сцена из оперы "Хованщина", П. Чайковский. Кантата "В память 200 лети рождения Петра Великого"

Стоимость билетов — 1500 рублей.

Спектакль "Петр I" Московского драматического театра "Модерн" в ТЮЗ им. Брянцева (12+), 19:30

350-летие Петра — уникальная возможность увидеть московскую постановку на сцене петербургского театра. Работа режиссера Юрия Грымова с новой стороны раскрывает образ Великого императора, а также его суровые традиции петровской эпохи. Зрителям покажут первый спектакль трилогии "Антихрист и Христос".

В основе сюжета — противоречивая фигура царя Петра Первого, чья личность вызывала у современников самые противоположные эмоции, от благоговения до животного страха. Антихрист или Христос, Свет или Тьма — кем же был российский правитель для своего народа, и что он оставил потомкам, в том числе и нам сегодняшним — добро или зло?

Спектакль длится 2 часа 40 минут с антрактом.

Театрально-концертная программа "Петровский бал в летнюю ночь" на площади Островского, 20:00

На площади с помощью современных мультимедийных технологий будет воплощен образ огромного корабля. Зрителям напомнят о культурных и градостроительных преобразованиях Петра I. На площади выступит народная артистка России Лариса Долина, победитель шоу "Голос" и солист "Петербург-концерта" Петр Захаров, эстрадно-симфонический оркестр им А.С Бадхена и другие.

Бал объединит сотни пар танцевальных коллективов города. Каждый, кто придет к Александринскому театру, сможет стать не только зрителем, но и при желании его участником. Пары будут вальсировать под произведения Свиридова, Шостаковича, Петрова.

Вход на "Петровский бал..." свободный.

9-11 июня

Международный Фестиваль цветов на площади Островского

В праздничные дни на площади Островского пройдет еще одно яркое мероприятие. Оно является традиционным для Петербурга, но в этом году будет посвящено дню рождения Петра Великого. 9 июня перед Александринским театром представят выставку 6 арт-объектов — 8-метровых платформ. Флористы воссоздадут на них Петровскую Ассамблею, Петергоф, Полтавскую викторию, Петропавловскую крепость, Адмиралтейство, Летний сад. Кроме того, пять ретроавтомобилей украсят цветами. В этом году парада цветов не будет.

В программе флористические шоу и мастер-классы, бал цветов, демонстрации букетов и цветочных композиций. Наряду со многими новациями именно Пётр заложил в России традицию разведения редких цветов и растений. Он стал основателем Ботанического сада.

Вход на фестиваль свободный.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль цветов

10-11 июня

Фестиваль "Град Петров" в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости с 12 до 20 часов

Фестиваль познакомит посетителей городской культурой первой четверти XVIII столетия. Активное участие в организации праздника будут принимать петербургские реконструкторы. Перед зрителями развернутся картины Петровского маскарада и карнавала, театрализованные интерактивные сюжеты. Интересный факт: после окончания Северной войны в 1721 году маскарад продлился целую неделю. Поэтому именно с него и начнется фестиваль, после чего карнавальное шествие рассеется на отдельные тематические площадки: "Порт", "Кунсткамера", "Модная лавка", "Шатёр дипломатов", "Мастерская художника", "Объявительный столб", "Анатомический театр", "Аптека".

Ярмарка мастеров познакомит с ремёслами того времени.

Вход на фестиваль свободный.

Фото: Музей истории Петербурга

11 июня

Историко-культурно-спортивное мероприятие "Петровский Гребной марафон" (14+)

Гребное событие считается крупнейшим в России. Мероприятие ежегодно проводится с 2008 года. Петровский гребной марафон пройдет от Крепости "Орешек" до Петропавловской крепости, если вы решите выбрать самую большую дистанцию в 68 км. Также предусмотрены дистанции 40 км и 6 км. В случае с 6 км заплыв начнется с Охты (проспект Шаумяна,1) в Красногвардейском районе. Регистрация будет проходить с 8 до 11 часов.

Участвовать в Петровском марафоне могут все желающие на любых безмоторных судах: байдарки, каноэ, драконы, рафты, пакрафты, шлюпки, ялы, надувные лодки и сапы.

Для участия необходимо пройти регистрацию. Там же можно посмотреть стоимость участия. Регистрация открыта до 8 июня 2022 года. На данный момент регистрацию прошли более 1800 человек. Кроме того, требуется медицинская справка о том, что вы допущены к участию в соревнованиях по циклическим видам спорта или спортивным соревнованиям. Все подробности можно посмотреть здесь.

Фото: Роман Барабонов

12 июня

Фестиваль духовых оркестров у Петропавловской крепости

Более 450 музыкантов соберутся в Петропавловской крепости, напоминая об одной из традиций, которую заложил Петр Великий. По его указу была создана Военно-оркестровая служба молодой регулярной Российской армии. Оркестры гвардии Семеновского и Преображенского полков играли на парадах в честь победы в Северной войне, а марш Преображенского полка стал со временем своеобразным гимном Российской Империи. Сам Петр I был штатным старшим барабанщиком Преображенского полка.

Фестиваль пройдет в День России. В нем примут участие оркестры ведущих военных учебных и научных центров России, а также Ансамбль пограничной службы Республики Беларусь.

Вход на фестиваль свободный.

7-13 июня

Исторический фестиваль "Окно в Европу", посвященный 350-летию Петра Первого, пройдет с 7 по 13 июня. На набережной Лейтенанта Шмидта будут работать следующие площадки:

Историческая верфь – посетители смогут наглядно увидеть этапы строительства корпуса корабля;

Воинский лагерь – на площадке разместятся пекарни, оружейный шатер. Гости познакомятся с деталями быта русских солдат той эпохи;

Театрализованные представления и реконструкция – в рамках фестиваля пройдет самая настоящая абордажная битва, реконструкция эпизода боя при Екатерингофе, известного как "Незабываемое бывает". Абордаж шведских кораблей "Астрильд" и "Гедан" считается днем рождения Балтийского флота. Бой состоится при любой погоде 9 июня в 20:00, а также 11 и 12 июня в 14:00 и 18:30.

Вход на фестиваль свободный.

Фото: Яхт-клуб Петербурга / Андрей Шереметьев

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