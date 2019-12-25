На набережной Лейтенанта Шмидта пройдет пятидневный фестиваль "Окно в Европу"

В Петербурге с размахом отметят 350-летие со дня рождения императора Петра I.

Фестиваль "Окно в Европу", организованный петербургским яхт-клубом, состоится. Масштабный праздник в честь 350-летия Петра I пройдет с 7 по 13 июня.

О том, что подобный фестиваль планируется, Piter.tv писал еще в конце 2021 года, однако даты проведения немного изменились. Площадки будут работать на набережной Лейтенанта Шмидта. Посетителей погрузят в атмосферу XVIII века. Они побывают на солдатских учениях, посмотрят, как работает верфь и попробуют себя в роли канонира. Также будет работать лекторий, можно будет освежить свои знания об эпохе Петра Великого и узнать новые факты.

В центре экспозиции окажется фрагмент верфи. Корабелы будут возводить остов корабля прямо на глазах у гостей фестиваля с помощью технологий XVIII века от закладки киля до установки шпангоутов. Кузнецы проведут несколько мастер-классов. Изготовленные сувениры можно будет забрать себе.

По соседству разместится воинский лагерь с оружейным шатром, плацом, пекарней. Реконструкторы Лейб-гвардии Преображенского полка проведут учения. У посетителей будет уникальная возможность зарядить чугунную пушки и даже произвести из нее выстрел.

При хорошей погоде 9 июня в 20:00, а также 11 и 12 июня в 14:00 и 18:30 пройдет абордажная битва. Это будет реконструкция эпизода боя при Екатерингофе. Управлять битвой будет Петр I и Александр Меншиков. На другой стороне будут шведские корабли "Астрильд" и "Гедан".

Кроме того, 9 и 12 июня пройдет Петровская ассамблея — танцы под музыку эпохи барокко. Для посетителей будут организованы мастер-классы исторических танцев. Праздник завершится фейерверком.

О всех мероприятиях можно узнать здесь. Вход на фестиваль бесплатный.

Фото: Санкт-Петербургский парусный союз