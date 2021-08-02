В Берлине задержали около 600 участников акций против коронавирусных ограничений

В ходе протестов пострадали более десяти полицейских.

В Берлине прошли акции протеста против введенных правительством Германии ограничений из-за COVID-19. Об этом информирует "РИА Новости". Акция была запрещена городскими властями.

Митингующие попытались прорвать полицейские кордоны. Согласно данным СМИ, в ходе мероприятия пострадали более десяти сотрудников правоохранительных органов. Полиции пришлось применять специальные средства, чтобы предотвратить массовое скопление людей и их агрессию.

В ходе акции протеста были задержаны около 600 человек. По данным местных средств массовой информации, некоторые участники применили против сотрудников правопорядка перцовый газ. Всего, по данным полиции, в акции участвовали около пяти тысяч человек.

Ранее во Франции прошли массовые демонстрации против обязательной вакцинации от COVID-19.

Видео: Youtube/No Comment TV