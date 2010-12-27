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Россиянина подозревают в подготовке теракта в Берлине
Сегодня, 13:22
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nastya960
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Россиянина подозревают в подготовке теракта в Берлине

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Сотрудники спецподразделения провели обыск в берлинской квартире подозреваемого. 

Берлинская полиция задержала гражданина России по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Мойка78.

Генпрокуратура ФРГ сообщила, что спецподразделение федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции задержало 31-летнего Магомеда-Али С. по подозрению в подготовке теракта. Также, в соучастии подозревают Клемента Б., которого ранее задержали во Франции. Они оба подозреваются в подготовке "тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ".

Сотрудники провели обыск в берлинской квартире подозреваемого. 

Ранее российские СМИ опубликовали фейковый материал от лже-ФСБ о "террористе из Балашихи".

Фото: pixabay.com

Теги: гражданин россии , теракт , тероризм
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

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