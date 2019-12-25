В Петербурге будут судить рецидивиста, скрывавшего общение с воюющей в Сирии подругой

Из-за того, что подсудимый не обратился в органы власти, правоохранители не смогли вовремя пресечь террористическую деятельность девушки.

В Петербурге перед судом по обвинению в несообщении о преступлении предстанет ранее судимый Шамиль Г. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

По версии обвинения, Г. знал, что его знакомая июля 2014 года покинула РФ и находится в Сирии. Там она вступил в террористическую группировку "Исламское государство"* (запрещена на территории России).

Из-за того, что подсудимый не обратился в органы власти, правоохранители не смогли вовремя пресечь террористическую деятельность девушки.

В сентябре Сергей Шойгу заявил о полном разгроме ИГИЛ* в Сирии.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Фото: Piter.TV