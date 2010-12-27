Российские СМИ публикуют фейковый материал от лже-ФСБ о "террористе из Балашихи"

Piter.TV решил уточнить информацию от "спецслужб" и обратился к настоящим спецслужбам.

Лже-ФСБ пытается оклеветать жителя подмосковной Балашихи. Некоторые СМИ уже попались на удочку мошенников.

В четверг, 16 августа, на электронную почту канала Piter.TV поступило письмо с пометкой "от центра общественных связей ФСБ России". В сообщении говорилось о том, что спецслужбы разыскивают мужчину, подозреваемого в подготовке теракта. Речь шла о некой преступной ячейке "джамаат", относящейся к террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Участники группировки во главе с подозреваемым мужчиной планировали устроить теракт в Москве в День народного единства 4 ноября 2016 года. Авторы письма предлагали СМИ разместить фотографию и личные данные предполагаемого преступника. Им, по информации мошенников, якобы являлся Сагайдачный Ю. В., уроженец подмосковной Балашихи.

Однако Piter.TV решил уточнить информацию от спецслужб и позвонил по указанному в письме номеру телефона. Это действительно оказался центр общественных связей ФСБ России. Но сотрудники центра после недолгой проверки сообщили Piter.TV, что не отправляли никаких писем о предполагаемом террористе.

Данный документ является фейковым, мы к нему не имеем никакого отношения. Центр общественных связей ФСБ России.

Проверка фотографии "террориста" не показала, что данные об этом мужчине есть на каких-либо ресурсах в сети. Возможно, мошенники создали его снимок в фотошопе, но зачем тогда обманывать СМИ?

Несколько российских изданий уже опубликовали заметки об опасном "преступнике" – это информационные порталы "Saratovnews", "Город Киров" и даже "Российское агентство правовой и судебной информации".

Журналисты Piter.TV просят коллег быть внимательными и проверять информацию, которая поступает по электронной почте. Мошенники, выдающие себя за российские спецслужбы, могут оклеветать невиновных людей и помешать в поиске настоящих преступников.

Фото: скриншоты почты Piter.TV, скриншоты "Saratovnews", "Город Киров", "Российское агентство правовой и судебной информации".

Александра Мелих, Piter.TV