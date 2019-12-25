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Неизвестный "заминировал" суды и магазины в Петербурге
Сегодня, 11:01
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nadezhda_sib

Неизвестный "заминировал" суды и магазины в Петербурге

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Правоохранители проверяют объекты.

В Петербурге вновь стали поступать сообщения о заминировании зданий. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга в 11-м часу 15-го сентября. 

Сотрудники Василеостровского и Петродворцового районных судов вынуждены были покинуть здание. В сообщении говорится о заминировании и других судов, а также сети продовольственных магазинов.

В августе сообщение о заминировании приходили постоянно. Правоохранителям приходилось проверять до 700 объектов на наличие опасных предметов и веществ. 

Фото: Piter.TV

 

Теги: заминирование, тероризм, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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