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Мужчина получил 11 лет лишения свободы в Петербурге за финансирование террористов

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Первые три года осужденный проведет в тюрьме.

Сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и области пресекли деятельность выходца из Средней Азии, который финансировал террористическую организацию, сообщила пресс-служба ведомства. 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении преступника. 

Суд постановил, что 39-летний Давранбек Косимов не только спонсировал террористическую деятельность, но и склонял людей к участию в деятельности запрещенной в России исламистской террористической организации.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. 3 их них он проведет в тюрьме, а остальное время будет отбывать наказание в колонии строгого режима. 

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по СПб и ЛО

Теги: военный суд, тероризм, террористическая организация, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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