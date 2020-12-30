Мужчина получил 11 лет лишения свободы в Петербурге за финансирование террористов

Первые три года осужденный проведет в тюрьме.

Сотрудники УФСБ РФ по Петербургу и области пресекли деятельность выходца из Средней Азии, который финансировал террористическую организацию, сообщила пресс-служба ведомства. 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении преступника.

Суд постановил, что 39-летний Давранбек Косимов не только спонсировал террористическую деятельность, но и склонял людей к участию в деятельности запрещенной в России исламистской террористической организации.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы. 3 их них он проведет в тюрьме, а остальное время будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Видео: пресс-служба УФСБ РФ по СПб и ЛО