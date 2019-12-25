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В бундестаге посчитали, что США вмешиваются в суверенитет Германии и Европы
Сегодня, 17:49
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В бундестаге посчитали, что США вмешиваются в суверенитет Германии и Европы

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В ФРГ считают, что действующий президент США Дональд Трамп потерпел фиаско.

В бундестаге посчитали, что США вмешиваются в суверенитет Германии и Европы. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике, представитель партии "Левые" Клаус Эрнст.

Осенью состоятся выборы президента Соединенных Штатов. В Берлине уверены, что это приведет к снятию претензий к российскому газопроводу. По мнению Эрнста, американские политики отстаивают свои интересы без оглядки на союзников.

Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС, вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда – на то, что Трампа могут не переизбрать.

- Клаус Эрнст, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике

Немецкие власти потрясены действиями американских властей в отношения "Северного потока -2". Они считают, что это "прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы".

Ранее мы сообщили, что компания МТС получила первую лицензию на 5G.

Теги: германия, российский газопровод, северный поток -2, совет ес, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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