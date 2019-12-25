В ФРГ считают, что действующий президент США Дональд Трамп потерпел фиаско.

В бундестаге посчитали, что США вмешиваются в суверенитет Германии и Европы. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике, представитель партии "Левые" Клаус Эрнст.

Осенью состоятся выборы президента Соединенных Штатов. В Берлине уверены, что это приведет к снятию претензий к российскому газопроводу. По мнению Эрнста, американские политики отстаивают свои интересы без оглядки на союзников.

Оставшегося времени председательства Германии в Совете ЕС, вероятно, не хватит, чтобы улучшить отношения. Единственная надежда – на то, что Трампа могут не переизбрать. - Клаус Эрнст, глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике

Немецкие власти потрясены действиями американских властей в отношения "Северного потока -2". Они считают, что это "прямое вмешательство в суверенитет Германии и Европы".

Ранее мы сообщили, что компания МТС получила первую лицензию на 5G.