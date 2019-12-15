Компания МТС получила первую лицензию на 5G

Это событие он назвал историческим моментом для отрасли.

МТС получил первую лицензию на 5G в 83 субъектах страны. Об этом сообщил президент компании Алексей Корня.

Сначала доступ к 5G получат корпоративные клиенты и крупные производственные предприятия. Корня подчеркнул, что сейчас сети 5G применяются исключительно в проектах по автоматизации внутренних бизнес-процессов. Технология позволит компания эффективнее и качественнее использовать искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц в интервью "РИА Новости" заявил, что 5G предоставит россиянам большие скорости передачи данных и новые возможности.

Ранее мы сообщили, что в Китае оценили характеристики МиГ-41.