Также пострадали пять пациентов.

В Берлине при пожаре в больнице погиб человек. Об этом сообщается в посте Twitter-аккаунта, который ведет городская экстренная служба. Специалисты подчеркнули, что еще пятеро местных жителей считаются пострадавшими. Огонь охватил помещение в ночь на 2 апреля.

Загорелась палата на 2-м этаже клиники. Один человек скончался. Пятеро пострадали, трое из них серьезно. сообщение пожарной службы Берлина

На ликвидацию пламени у представителей службы ушло более трех часов. По данным местного телеканала n-tv, причина возникновения пожара в больнице в районе Целендорф на данный момент неизвестна. Ведется расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства трагедии.

Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят.

Фото: rbb/ Daehler

