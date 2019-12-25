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В Берлине при пожаре в больнице погиб человек
Сегодня, 11:48
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lesjasap

В Берлине при пожаре в больнице погиб человек

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Также пострадали пять пациентов.

В Берлине при пожаре в больнице погиб человек. Об этом сообщается в посте Twitter-аккаунта, который ведет городская экстренная служба. Специалисты подчеркнули, что еще пятеро местных жителей считаются пострадавшими. Огонь охватил помещение в ночь на 2 апреля.

Загорелась палата на 2-м этаже клиники. Один человек скончался. Пятеро пострадали, трое из них серьезно.

сообщение пожарной службы Берлина

На ликвидацию пламени у представителей службы ушло более трех часов. По данным местного телеканала n-tv, причина возникновения пожара в больнице в районе Целендорф на данный момент неизвестна. Ведется расследование, в рамках которого будут установлены обстоятельства трагедии.

Медиков, проводивших операцию в горящем центре в Благовещенске, наградят.

Фото: rbb/ Daehler
 

Теги: берлин, германия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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