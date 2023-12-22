В Берлине полицейские пострадали из-за беспорядков

В Германии задержаны 230 человек.

на территории немецкой столицы в новогоднюю ночь 2024 года в результате массовых беспорядков 15 сотрудников полиции получили ранения. Соответствующее заявление сделали сотрудники местных правоохранительных органов. В пресс-службе ведомства уточнили, что порядка 230 человек были задержаны. Авторы издания Bild уточнили, что в основном протестные акции выражались в опасном применении пиротехнических средств. В частности,в Берлине на площади Александерплац собрались свыше тысячи человек. Частично дебоширы запускали пиротехнику прямо в толпу людей. В районе Панков запущенная ракета фейерверка попала в квартиру жилого здания. Эта ситуация спровоцировала возгорание. В общей сложности берлинская полиция задействовала для охраны правопорядка в ночь с 31 декабря на 1 января порядка пяти тысяч сотрудников.

Кнайсль: Россия обошла экономику Германии спустя 2 месяца после прогноза Путина.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Беларусь