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В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов авиации НАТО вдоль границы
Сегодня, 15:17
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В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов авиации НАТО вдоль границы

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Виктор Гулевич рассказал о росте числа пролетов боевой и разведавиации около территории республики.

В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов разведывательной и боевой авиации НАТО вдоль государственной границы. Об этом на совещании коллегам заявил генерал-майор Виктор Гулевич. Эксперт пояснил, что количество полетов иностранных самолетов около воздушного пространства республики резко увеличилось еще с 2020 года.

Если месяц назад общее количество самолетовылетов разведывательной авиации в сутки составляло два-три, то сейчас эта цифра увеличилась почти в два раза и составляет три-пять самолетовылетов. Интенсивно задействуется для разведывательных полетов беспилотная авиация.

Виктор Гулевич, военнослужащий Белоруссии

Эксперт напомнил, что силы Североатлантического военного альянса активно привлекает к маневрам боевую авиацию третьих стран. В Минске подчеркнули, что Минобороны Белоруссии вынуждены реагировать на существующую угрозу. По данным специалистов, сейчас НАТО изучает Восточно-европейский театр военных действий. Авиация летает в 15-20 километрах от границы Белоруссии.

Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным.

Фото и видео: YouTube / ВоенТВ Беларуси
 

Теги: белоруссия, виктор гулевич, госграница, минобороны, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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