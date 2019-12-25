В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов авиации НАТО вдоль границы

Виктор Гулевич рассказал о росте числа пролетов боевой и разведавиации около территории республики.

В Белоруссии заявили об увеличении числа полетов разведывательной и боевой авиации НАТО вдоль государственной границы. Об этом на совещании коллегам заявил генерал-майор Виктор Гулевич. Эксперт пояснил, что количество полетов иностранных самолетов около воздушного пространства республики резко увеличилось еще с 2020 года.

Если месяц назад общее количество самолетовылетов разведывательной авиации в сутки составляло два-три, то сейчас эта цифра увеличилась почти в два раза и составляет три-пять самолетовылетов. Интенсивно задействуется для разведывательных полетов беспилотная авиация. Виктор Гулевич, военнослужащий Белоруссии

Эксперт напомнил, что силы Североатлантического военного альянса активно привлекает к маневрам боевую авиацию третьих стран. В Минске подчеркнули, что Минобороны Белоруссии вынуждены реагировать на существующую угрозу. По данным специалистов, сейчас НАТО изучает Восточно-европейский театр военных действий. Авиация летает в 15-20 километрах от границы Белоруссии.

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Фото и видео: YouTube / ВоенТВ Беларуси

