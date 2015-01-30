Лукашенко не волнует, считают ли его на Западе легитимным

Также, на вопрос, как Ангела Меркель обращалась к главе Белоруссии во время телефонного разговора, Лукашенко предложил обратиться к стенограмме.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не волнует вопрос, считают ли его на Западе легитимным, указав на то, что его избрал белорусский народ. Об этом он рассказал в интервью BBC, фрагмент которого опубликовало агентство БелТА.

Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века, меня избирает белорусский народ. Александр Лукашенко, глава Белоруссии

Также, на вопрос, как Ангела Меркель обращалась к главе Белоруссии во время телефонного разговора, Лукашенко предложил обратиться к стенограмме. Однако отметил, что к нему Ангела Меркель обращалась исключительно "господин президент".

Проводя параллели, Лукашенко напомнил, что BBC и СNN показывали, как проходили выборы президента США, когда люди голосовали по почте и складывали бюллетени в мусорные ящики.

Помимо этого, Лукашенко пообещал переговоры с Тихановской после того, как Путин переговорит с Навальным

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