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Лукашенко пообещал переговоры с Тихановской после того, как Путин переговорит с Навальным

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Также журналисты спросили Лукашенко, хотел бы он, чтобы Путин начал переговоры с Навальным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC назвал условие для переговоров с бывшей кандидаткой на пост главы республики Светланой Тихановской.

Вот как только Путин с Навальным (Алексей Навальный – учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций-иноагентов и признанного экстремистской организацией) сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также журналисты спросили Лукашенко, хотел бы он, чтобы Путин начал переговоры с Навальным. Глава Белоруссии четко ответил, что в такие "хотелки" он не играет. Однако, по его мнению Путин никогда не сядет за стол переговоров с "продажным человеком".

Помимо прочего, Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте Союзного государства не стоит.

Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира

Теги: александр лукашенко, светлана тихановская
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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