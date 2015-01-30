Лукашенко пообещал переговоры с Тихановской после того, как Путин переговорит с Навальным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC назвал условие для переговоров с бывшей кандидаткой на пост главы республики Светланой Тихановской.
Вот как только Путин с Навальным (Алексей Навальный – учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций-иноагентов и признанного экстремистской организацией) сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой начну вести переговоры.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Также журналисты спросили Лукашенко, хотел бы он, чтобы Путин начал переговоры с Навальным. Глава Белоруссии четко ответил, что в такие "хотелки" он не играет. Однако, по его мнению Путин никогда не сядет за стол переговоров с "продажным человеком".
Помимо прочего, Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте Союзного государства не стоит.
Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все