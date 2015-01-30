Лукашенко заявил, что вопрос о едином президенте Союзного государства не стоит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждает с Владимиром Путиным вопрос о едином президенте Союзного государства. Так он ответил на вопрос журналистов ВВС.
Мы никогда с Путиным, клянусь вам, этот вопрос не обсуждали. Никогда.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Глава Белоруссии подчеркнул, что такой вопрос даже никогда не был в повестке дня.
Ранее Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии.
Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира
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