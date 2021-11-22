Лукашенко предупредил Польшу о последствиях угроз Белоруссии

Варшава ранее заявила о намерении закрыть транспортное сообщение с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал властям Польши обдумать последствия решения о закрытии транспортного сообщения с республикой. Заявление главы государства прозвучало в ходе его встречи с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и помощником по региону Юрием Караевым.

Белорусский лидер отметил, что решение о закрытии может повлиять на отношения ряда дружественных республике государств к Польше.

Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он выразил уверенность, что польские власти играют на обострение ситуации для того, чтобы решить собственные проблемы или обвинить в них Минск.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что закрытие границ с польской стороны должны оказать экономическое давление на "режим Александра Лукашенко". Он рассчитывает на то, что Минск сможет разрешить миграционный кризис с беженцами. Моравецкий призвал Белоруссию сделать шаг назад и довести ситуацию до возвращения мигрантов в страны их происхождения.

Ранее МВД Литвы заявило о двух тысячах мигрантах на границе с Белоруссией.

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