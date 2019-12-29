Заболел прилетевший из Баку иранец.

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса. Об этом сообщили в местном Минздраве. Первый пациент с данной инфекцией зарегистрирован 27 февраля. В этот день тесты подтвердил наличие штамма вируса у гражданина Ирана. Анализы зараженного исследовали в научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии.

Заболевший прибыл в Белоруссию из Баку 22 февраля. Сейчас он и все пассажиры рейса находятся на карантине. Они живут в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице.

В Белоруссии проверяют всех туристов, прибывших из Южной Кореи, Ирана и Италии. Это связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в данных регионах.

Ранее российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни.