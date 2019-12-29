Инфекцию не победят полностью.

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни. Они считают, что полностью победить инфекцию у человечества не получится. Однако его опасность будет на уровне обычного гриппа. Об этом сообщили "Известия".

Напомним, что штаммы могут закрепиться в человеке. У многих пациентов течение болезни проходит бессимптомно и долго. За это время они успевают выделить вирус в окружающую среду. COVID-19 способен поражать эпидемическими волнами наиболее восприимчивую часть населения. Речь идет о пожилых людях, хронически больных пациентов, людей со слабым иммунитетом. Именно так распространяются респираторные вирусы, которые существуют под видом ОРВИ.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус.

