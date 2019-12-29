Пациентам дали несколько рекомендаций.

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Больного следует изолировать в отдельной комнате. После этого надо вызвать участкового врача-терапевта или скорую помощь. Жильцы должны держаться от инфицированного на расстоянии менее одного метра. При необходимости медики возьмут анализ и направит его на диагностику.

В ВОЗ расценили меры, принимаемые российскими властями, как эффективные.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о путях распространения коронавируса.

