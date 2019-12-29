В Роспотребнадзоре рассказали о путях распространения коронавируса

Специалисты выявили еще один путь заражения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала пути распространения нового типа коронавируса. Она заявила, что инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки. Об этом пишет ТАСС.

Попова призвала россиян соблюдать элементарные принципы личной гигиены. Она заявила, что в целом меры профилактики схожи с мерами профилактики гриппа. В частности, с собой необходимо носить дезинфицирующее средство для рук.

Особую осторожность стоить проявлять в людных местах, например, в метро, вокзалах, автобусах. С собой следует носить одноразовые платки и всегда прикрывать нос и рот при кашле и чихании. Кроме того, Попова порекомендовала как можно чаще чистить свое рабочее место – клавиатуру, экран смартфона, стол, дверные ручки и т.п.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в Китае снижается.

Видео: YouTube / Mayo Clinic, mnhealth, streamingwell