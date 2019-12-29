Пик распространения инфекции миновал.

ВОЗ: число заражений коронавирусом в Китае снижается. Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус. Миссия ВОЗ посетила Китай с 19 по 26 февраля.

Основной посыл, который должен дать всем странам надежду, смелость и уверенность, заключается в том, что вирус можно сдержать заявил специалист

По мнению экспертов, эпидемия достигла пика. С 23 января по 2 февраля она продолжает находиться в плато. С начала февраля количество новых зараженных уверенно снижается. До сих пор ДНК вируса не претерпел значительных изменений в структуре.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не посещать три страны из-за коронавируса.

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