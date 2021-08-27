A. Skirmuntt изготавливается в Брестской области.

В Белоруссии выпустили первый коньяк собственного производства. Напиток изготовлен в компании "Пинский винодельческий завод" на территории Брестской области. Он получил наименование A. Skirmuntt в честь республиканского предпринимателя и изобретателя ХIХ века Александра Скирмунта.

Коньяк белорусский A. Skirmuntt произведен из молодого коньячного дистиллята, выдержанного с присутствием дуба. Благодаря территориальному происхождению винограда - самый юг Беларуси, Пинщина - напиток имеет особый цвет, вкус и аромат. сайт белорусского производителя коньяка

Руководитель концерна презентовал бутылку президенту Александру Лукашенко. Глава "Белгоспищепрома" объяснил прессе, что коньяк уже реализуется в местных магазинах. Стоимость алкоголя - порядка 14-15 белорусских рублей (около 5-6 долларов). Бубен заметил, что в планах предприятия поднимать цену на продукт и поставлять его не только на внутренний рынок. напиток может быть выведен в премиальный сегмент, чтобы туристы могли покупать его в качестве сувенира из Белоруссии.

На данный момент производитель имеет более 70 га виноградников с несколькими сортами растения. Первые 30 га под производство коньяка были заложены в 2003 году.

Белоруссия отказалась принимать гуманитарную помощь для мигрантов от Польши.

Видео: Telegram / Пул Первого