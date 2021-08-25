Белоруссия отказалась принимать гуманитарную помощь для мигрантов от Польши. Об этом рассказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Марчин Пшидач. Такое заявление чиновник сделал в вечерней программе (от 24 августа) в эфире местного Польского телевидения.
Мы получили копию дипломатической ноты, из которой ясно следует отсутствие согласия со стороны Белоруссии на переход польско-белорусской границы польским гуманитарным транспортом.
Марчин Пшидач, замглавы МИД Польши
Эксперт напомнил, что в понедельник Варшава направила на государственную границу с Минском транспорт с гуманитарной помощью для беженцев. Там находились одеяла, средства личной гигиены, полевые кровати, палатки.Дипломаты запросили у соседней страны разрешение на передачу вещей через КПП. Более суток транспорт находился на границе. В МИД полагают, что Белоруссия не заинтересована в решении конфликта с беженцами, а хочет только обострить дискуссию вокруг данной ситуации.
Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Белоруссией.
Видео: YouTube / Polskie Radio
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