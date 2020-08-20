Усиление охраны госграницы проводится во всех приграничных зонах, в частности, в Гродненской области, которая находится рядом с Польшей и Литвой.

В Белоруссии усиливают охрану государственных границ. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя государственного пограничного комитета республики Антона Бычковского.

На границах увеличили количество пограничных нарядов. Усилен контроль соблюдения правил пограничного режима со стороны лиц и транспортных средств. Бычковский подчеркнул, что это касается и тех, кто прибывает в пограничную зону и пограничную полосу. Он отметил, что осуществляется более качественная проверка тех, кто пересекает госграницу в пунктах пропуска.

Занимающий пост президента Александр Лукашенко поручил госпогранкомитету "усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков".

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