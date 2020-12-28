Глава МИД Турции намерен обсудить с Лавровым безопасность границ Азербайджана

Он также подчеркнул, что безопасность границ должна быть обеспечена "в рамках мер международного права".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым безопасность границ Азербаджана. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре. Его слова приводит ТАСС.

Чавушоглу приедет в Сочи 29 декабря для участия в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования. Глава турецкого МИД отметил, что обе страны сотрудничают во многих сферах, даже если их взгляды различаются. В качестве примера политик рассказал о разных позициях Турции и России в отношении Сирии и Ливии.

Мы обсудим тему Азербайджана и Армении. Необходимо, чтобы безопасность границ Азербайджана была обеспечена в рамках мер международного права. В этом вопросе мы рассмотрим шаги, которые будет необходимо предпринять. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Ранее Турция ввела ограничения для прибывающих туристов.

Видео: YouTube / ÇEKİÇ