Турция ввела ограничения для прибывающих туристов

Они будут действовать до 1 марта 2021 года.

Власти Турции ввели ограничения для прибывающих туристов в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своем Twitter-аккаунте.

С 28 декабря все граждане, прибывающие в Турцию из-за границы на авиационном транспорте, должны предоставить отрицательный тест на COVID-19. Его необходимо получить не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. С 30 декабря аналогичное правило коснется туристов, прибывших наземным или морским путем.

Данные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Ранее стало известно, что Турция намерена закупить вакцину от коронавируса в Китае.

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