Турция намерена закупить вакцину от коронавируса в Китае

Глава турецкого МИД отметил безопасность и эффективность препарата.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках телефонной беседы с главой МИД КНР Ван И заявил о желании приобрести китайскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщается на сайте китайского ведомства

В пресс-службе МИД КНР заявили, что Чавушоглу отметил безопасность и эффективность препарата, а также поздравил Пекин с успехами в его разработке. Турецкие власти хотят произвести срочные закупки вакцины. Глава китайского МИД в свою очередь оценил эффективное сотрудничество двух страх в проведении третьей стадии клинических испытаний вакцины от COVID-19.

Ранее стало известно, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса.

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