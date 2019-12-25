Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса

Сумма контракта и объем полученного препарата не известен.

Северная Корея закупила российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщает японское издание Asahi, ссылаясь на источники в южнокорейской разведке.

По информации источника, сумма контракта и объем полученного препарата не известен. Вакцину начали выборочно вводить представителям Трудовой партии Кореи. Для проведения вакцинации главы КНДР Ким Чен Ына необходимо будет убедиться в том, что "Спутник V" является безопасным.

Также Северная Корея закупила диагностическое оборудование из Китая, включая термографы, установленные на границе двух стран с целью постепенного возобновления экономической деятельности между ними.

По официальным данным, в Северной Корее не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. С конца января в республике введен общенациональный карантин и закрыты границы.

Ранее стало известно, что эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%.

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