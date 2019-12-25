Глава государства считает, что в Крыму создаются определенные препятствия для страны.

Президент России Владимир Путин сделал заявление о санкциях в отношении Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на беседу президента с выпускниками III потока кадрового резерва управленцев.

Несмотря на это, президент считает, что все трудности можно преодолеть. По мнению российского лидера, справится с препятствиями можно за счет желания и "дела техники".

К сожалению, нам создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание – мы любые сложности преодолеем. - Владимир Путин, президент России

Сначала тему санкций затронула заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Она высказалась о потребности развивать в Крыму яхтенный туризм. Путин заявил, что не сомневался в интересе инвесторов в данном проекте. Он считает, что региональная администрация должна заниматься развитием инфраструктуры и создавать условия для бизнесменов.

Ранее мы сообщили, что в Минобороны Белоруссии заявили о вмешательстве во внутренние дела.