Путин сообщил, когда Россия откроет границы с другими странами

Он также напомнил о возможностях внутреннего туризма.

Президент России Владимир Путин назвал условия, при которых будут открыты границы с другими странами. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты. Владимир Путин, президент РФ

Также глава государства надеется, что жители страны будут пользоваться возможностями внутреннего туризма, поскольку для этого не нужно открывать никакие границы.

Ранее Путин отметил, что качество образования в России могло пострадать из-за онлайн-формата.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина