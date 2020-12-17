Путин отметил, что качество образования в России могло пострадать из-за онлайн-формата

Некоторые элементы онлайн-формата в образовании будут развиваться.

Президент России Владимир Путин оценил влияние онлайн-обучения на качество образования в стране. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, некоторые элементы такого формата в образовании будут развиваться. Однако в ближайшем будущем он не заменит прямой контакт педагогов с учащимися.

Система, при которой и в школе, и в высшей школе, онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. Это востребовано, это стало частью нашей жизни, и не нужно этого бояться. Но преувеличивать эти возможности тоже не нужно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин ответил на вопрос Шнурова о ненормативной лексике.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина