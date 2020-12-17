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Путин отметил, что качество образования в России могло пострадать из-за онлайн-формата

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Некоторые элементы онлайн-формата в образовании будут развиваться.

Президент России Владимир Путин оценил влияние онлайн-обучения на качество образования в стране. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

По словам главы государства, некоторые элементы такого формата в образовании будут развиваться. Однако в ближайшем будущем он не заменит прямой контакт педагогов с учащимися.

Система, при которой и в школе, и в высшей школе, онлайн-образование будет использоваться, будет развиваться. Это востребовано, это стало частью нашей жизни, и не нужно этого бояться. Но преувеличивать эти возможности тоже не нужно.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин ответил на вопрос Шнурова о ненормативной лексике.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина

Теги: владимир путин, образование в россии, онлайн обучение, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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