Телеведущий Азаренок оценил введение новых санкций ЕС против Минска.

В Белоруссии пригрозили Европе "байденовским газом". Об этом в эфире местного телеканала СТВ в авторской рубрике "Паноптикум" заявил телеведущий Григорий Азаренок. Он призвал Запад задуматься о своем поведении в отношении Минска из-за миграционного кризиса на государственной границе с Польшей. Специалист уточнил, что европейский регион может остаться без поставок газа в отопительный сезон. Это якобы произойдет в том случае, если ЕС решат ввести против республики новые ограничения.

Ну что, Европка, маленькая, но гордая Белоруссия разделала вас под орех, теперь все по правилам и по воле Лукашенко. Григорий Азаренок, белорусский телеведущий

Телеведущий отметил, что если санкции будут приняты, то странам Ес придется довольствоваться только "байденовским газом". Григорий Азаренок рекомендовал лидерам соседних стран охладить пыл, пока европейцев не охладили неотопленные квартиры и производства.

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