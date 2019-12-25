МВД Белоруссии предупредило о жестком ответе на убийство сотрудника КГБ

В ведомстве рассказали о действиях сотрудников КГБ во время отработки адресов.

МВД Белоруссии предупредило о жестком ответе на убийство сотрудника Комитета государственной безопасности. По мнению Николая Карпенкова, реакция будет адекватной, абсолютно последовательной и законной. Такое заявление заместитель начальника правоохранительного ведомства сделал в эфире местного телеканала СТВ.

Есть террорист, есть адрес, где он находится, подъехали, предупредили, не открыли дверь… будет взорвана дверь, будут применены светошумовые гранаты, сотрудники запустят туда собаку. Зайдем со щитом. И если в этой ситуации мы не увидим поднятых рук, враг будет уничтожен. Николай Карпенков, замглавы МВД Белоруссии

Напомним, что 28 сентября был смертельно ранен сотрудник КГБ Минска при проведении спецоперации. Силовики отрабатывали адреса, по которым могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. Преступник был ликвидирован ответным огнем. СК по республике уточнил, что задержана 40-летняя жена подозреваемого. Женщина проводила видеосъемку в момент совершения убийства сотрудника КГБ. Ее подозревают в соучастии убийству.

В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети.

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