Константин Бычек рассказал о спецоперации КГБ Минска.

В Белоруссии пресекли деятельность экстремистской сети. Об этом рассказал в эфире местного телеканала СТВ заместитель главы Следственного комитета КГБ республики Константин Бычек. По данным управления, преступники контролировались иностранными спецслужбами. Они из-за границы вербовали сотрудников крупнейших местных предприятий, которые имели доступ к информации ограниченного характера.

Вовлечение в радикальную деятельность и формирование таким образом законспирированной сети ячеек осуществлялось посредством специально созданного Telegram-канала и ряда секретных чатов. Константин Бычек, представитель КГБ Белоруссии

Эксперт уточнил, что речь идет о экстремистской сети, получившей название "Рабочы рух". За рубежом ее кураторы проводили психологическую обработку граждан Белоруссии, а также после этого вербовали их в свои ряды.

ГП и СК Белоруссии оценили действия сотрудников КГБ, применивших оружие.

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