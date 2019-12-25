ГП и СК Белоруссии оценили действия сотрудников КГБ, применивших оружие

В рамках спецоперации в Минске погиб силовик.

Генеральной прокуратуре Белоруссии оценила действия сотрудников КГБ, применивших оружие. В Telegram-канале ведомства уточнили, что проведена служебная проверка по факту гибели жителя Минска. По мнению специалистов, силовики действовали согласно предоставленных им прав и в согласии с законодательством республики. Они уточнили, что погибший подозревался в совершении особо опасных преступлений, связанных с терроризмом.

Прокурорской проверкой установлено, что сотрудники КГБ действовали в пределах предоставленных прав и в соответствии с законодательством. пресс-служба прокуратуры Белоруссии

Специалист ведомства рассказал прессе о том, что обыски в квартире подозреваемого были санкционированы указом заместителя генерального прокурора Белоруссии. Сотрудники КГБ прибыли к мест проживания мужчины для проведения процессуальных действий. Они представились жильцам квартиры сотрудниками правоохранительных органов. Граждане не стали открывать дверь и впускать сотрудников в помещение. После этого силовики силовым методом вскрыли входную дверь.

Там подозреваемый дважды выстрелил в сотрудников КГБ из огнестрельного оружия, причинив одному из стражей закона огнестрельное ранение, повлекшее смерть. пресс-служба ГП Белоруссии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Расследование ведется по статье за убийство лица, осуществлявшего служебную деяткльность. В преступлении обвиняется 31-летний житель столицы Белоруссии. Он застрелил силовика из охотничьего ружья. Специалисты уточнили, что мужчина "ради хайпа" проводил съемку спецоперации.

В Минске сотрудник КГБ погиб во время антитеррористической операции.

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